“Así que sométanse a Dios. Resistan al diablo, y él huirá de ustedes. ” Santiago 4:7

En cierta ocasión, un joven león sediento se acercó a un manso lago de aguas espejadas para beber, pero al acercarse vio su rostro reflejado en el agua y pensó: ¡Dios, este lago es de este león! Debo tener cuidado con él. Se retiró atemorizado, pero tenía tanta sed que regresó y allí estaba otra vez el león. ¿Qué hacer? La sed lo devoraba y no había agua más cerca. Retrocedió, pero tal su sed que tomó más fuerzas y abrió sus fauces amenazadoramente. Grande fue su sorpresa cuando vio que el otro león hacía lo mismo. Se alejó y luego de pensar un poco en lo que sucedía, volvió decidido a tomar en ese lago, pase lo que pase. Y así lo hizo, y al meter la cabeza en el lago, el otro león desapareció.

Enfrentar los problemas sin temor debe ser para los hijos de Dios una decisión que no se debe aplazar. No tengamos temor de los aparentes obstáculos, a veces con sólo enfrentarlos desaparecen. Hay personas que transitan la vida cargadas de tantos miedos que viven de espejismo en espejismo. Pierden la dimensión real de los acontecimientos y fantasean con cuanta adversidad se avecine, temiendo siempre lo peor. Satanás es experto en espejismos y nos hace ver sus maquinaciones, mayormente más grande de lo que en verdad son. Por eso el consejo bíblico es de enfrentarlo con decisión para ver, con asombro, como él huye de nosotros. ¡Haz la prueba! Moisés se quejó por una supuesta trampa de parte de Dios trayendo a su pueblo al desierto para matarlo en manos enemigas, cuando Dios, en realidad, ya tenía la victoria preparada. Elías pensó que era el único profeta que quedaba con vida cuando, en realidad, había cientos. Tomás, el discípulo, estaba listo para sumarse al funeral de Lázaro cuando en realidad, Lázaro dormía.

Como ves, no te apresures a sacar conclusiones gobernadas por el pánico. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, que Él hará. Por: Pablo Martini