“El Señor omnipotente es mi fuerza; da a mis pies la ligereza de una gacela

y me hace caminar por las alturas.” Habacuc 3:19

{bdy} Corrie Ten Boom, cristiana Holandesa torturada en los campos de concentración Nazzi, logró sobrevivir para contar su historia al mundo en su libro: “El refugio secreto”. Su óptica de ver aquella circunstancia apremiante fue la clave para la sobre vivencia. Ella dijo en su libro: “Si miras al mundo te afligirás, si miras tu interior te deprimirás, pero si miras a Dios reposarás.” Tu enfoque determina tus sentimientos, no las circunstancias. El secreto de la paciencia es recordar que tu dolor es temporal cuando tienes la certeza que tu recompensa es eterna. Si logras conservar la paz interior aún cuando afuera ruja la tormenta, al final estarás de pie. Qué triste es la realidad de muchos en esta vida que regulan su estado de ánimo y aún sus conductas por las circunstancias exteriores adversas o favorables y carecen de esa estabilidad interior y firme que les permite atravesar los capítulos negros de la experiencia humana. Cuando llegas a concentrarte en el plan de Dios para tu vida más que en tu problema has alcanzado un peldaño superior de tu carácter. Moisés soportó una vida llena de problemas porque tenía la mirada puesta en la recompensa. El gran apóstol Pablo padeció cárceles, torturas y desprecio, pero dijo: “Lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera, que pronto pasa; pero nos trae como resultado una gloria eterna mucho más grande y abundante”. También José entendió esta verdad cuando le dijo a sus hermanos que lo habían vendido como esclavo: “Ustedes pensaron dañarme, pero Dios lo encaminó para mi propio bien.” En el mismo contexto, Dios le dijo a Jeremías “los planes que tengo para ti son planes para prosperarte y no para dañarte, planes que te darán esperanza y un futuro.” Querido amigo, si aún no posees esta asistencia para aceptar y enfrentar lo adverso, si vives sucumbiendo bajo el peso de las circunstancias y te cuesta remontar vuelo sobre ellas, es porque no tienes ese poder de lo alto que sólo encuentras a los pies de la cruz de Jesús. Entrega tu vida a Él y aprenderás a disfrutar de la vida paso a paso. Por: Pablo Martini

{/body}