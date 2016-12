Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. ¡La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente! Eclesiastés 4:12

En verdad es mala la soledad. Ya el Creador, Dios lo advirtió desde los orígenes al decir: “No es bueno que el hombre esté solo.” Pero también es verdad que en este mundo tan traicionero en el que vivimos, la opción de andar solo cada vez es escogida por más personas. Es famoso el dicho: “Cuanto más conozco a las personas, más quiero a mi perro” Pero... ¿Es el aislamiento la solución para prevenir traiciones?

Claro que amar, de alguna manera es arriesgar tu corazón, y de seguro que en ese riesgo que has corrido, muchas veces habrás salido perdiendo, pero si escoges vivir en soledad te autodestruirás.

Escucha las sabias palabras en Eclesiastés 4: “Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. ¡Ay del que cae y no tiene quien lo levante! Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor; uno solo ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. ¡La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente! ¿Por qué cuerda de tres si está hablando de dos? Porque el secreto de la convivencia entre dos personas es que en el medio esté Dios como tercero.

Allí, no corres riesgos.

De los castigos más crueles que se le pueda imponer a un prisionero, el enclaustramiento, la soledad y el aislarle del mundo exterior sea, quizás, el que escala al primer lugar. Es conocido el método de tortura y castigo que se le impone a ciertos internos en penitenciarías, hospitales psiquiátricos o institutos, encerrándole en pequeños cuartos oscuros y totalmente aislados del resto de sus compañeros como medida de disciplina y escarmiento. Es que es terrible el vivir solo, sin nadie con quien conversar o a quien ver. El ser humano está ideado para interactuar y cuando se aísla, voluntaria o involuntariamente, se aparta del plan de vida, sufre y se degrada paulatinamente. Son famosas las historias de náufragos que se extraviaron en islas solitarias viviendo por largos períodos de tiempo solos. Pudieron soportar la escasez de alimentos y las inclemencias climáticas, pero muchos no pudieron soportar la soledad y murieron víctimas de la depresión y hasta la locura.En verdad es mala la soledad. Ya el Creador, Dios lo advirtió desde los orígenes al decir: “No es bueno que el hombre esté solo.” Pero también es verdad que en este mundo tan traicionero en el que vivimos, la opción de andar solo cada vez es escogida por más personas. Es famoso el dicho: “Cuanto más conozco a las personas, más quiero a mi perro” Pero... ¿Es el aislamiento la solución para prevenir traiciones?Claro que amar, de alguna manera es arriesgar tu corazón, y de seguro que en ese riesgo que has corrido, muchas veces habrás salido perdiendo, pero si escoges vivir en soledad te autodestruirás.Escucha las sabias palabras en Eclesiastés 4: “Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. ¡Ay del que cae y no tiene quien lo levante! Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor; uno solo ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. ¡La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente! ¿Por qué cuerda de tres si está hablando de dos? Porque el secreto de la convivencia entre dos personas es que en el medio esté Dios como tercero.Allí, no corres riesgos. Por: Pablo Martini