Los solos y solas. Aquellos de los que nadie nota su ausencia y tampoco su presencia. Los que se han cansado de apostar por la amistad. Los defraudados y traicionados. Los que viven marginados de la sociedad aún siendo un ciudadano “aparentemente” normal. Aquellos que pasan gran parte del día rodeados de gente pero solos.

Cuando llega el ocaso del día, cuando las luces se apagan, cuando el tráfico de la ciudad se duerme, escuchas ese silencio frío que penetra tu ser para recordarte que una noche màs, te dormirás sin pensar en nadie y todo el mundo se dormirá sin pensar en ti. Te abraza la noche, te acaricia una lágrima, y te quedas mirando el mudo teléfono que nunca suena. ¿Dónde está Dios?, te preguntas. ¿Tampoco a Él le importo? Jesús te comprende porque Él sintió lo que tú hoy sientes: el desamparo y la soledad.

Míralo colgado de su cruz dirigiéndo su rostro al cielo y preguntándole a su Dios: “Dios mío, Dios mío: ¿Por qué me has desamparado?... Silencio... Oscuridad... Las lágrimas le abrían un surco limpio al ensangrentado rostro. Ni siquiera había fuerzas para secárselas, y si las hubiera, no habría podido porque sus manos estaban inmovilizadas por dos clavos a la cruz. Pero aún allí, Aquel Jesús declaró a gritos y lo repitió dos veces que ese Dios seguía siendo su Dios.Y así, entregado a la muchas veces incomprensible pero siempre perfecta voluntad de Dios, enfrentó la muerte y salió triunfante.

Querido amigo si no has aprendido el secreto de sentirte amparado por Dios aún cuando nadie te abraze, es porque nunca has conocido personalmente a Aquel que se compadece de tus debilidades porque Él ya las pasó primero. Sólo entonces aprenderás a sentirte custodiado por Dios aún sin verle y dormirás tranquilo sabiendo que Él acampa a tu alrededor hoy, y siempre.

PENSAMIENTO DEL DIA: CRISTO SE SINTIÓ SOLO HACE 2000 AÑOS PARA QUE TU HOY TE SIENTAS ACOMPAÑADO.



Por: Pablo Martini