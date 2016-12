El calor del desierto era abrasador. Ya hacía 3 días que avanzaba exhausto por esas arenas y sus reservas de agua se agotaron. Los minutos se hacían horas y las horas días. Cuando de repente, la silueta de una vieja vivienda en medio de aquel desierto trajo un haz de esperanza. Acosado aún por la ansiedad llegó hasta la entrada de aquella casa. No había absolutamente nadie. Rodeó la casa y lo que vio hizo que su corazón diese un salto, allí, frente a él, había una antigua bomba instalada en un aparente pozo de agua. Cuando se acercó un poco más encontró una botella llena de agua al lado de la bomba. Sin dudarlo, la tomó, la abrió y se disponía a beber cuando observó una vieja nota pegada en aquel envase. Decía algo así: “Amigo, debes vaciar el contenido de esta botella dentro del cilindro de la bomba para que ésta funcione con la presión necesaria. Sólo entonces podrás extraer agua del pozo hasta saciarte, y no olvides, antes de retirarte, vuelve a llenar la botella. La duda se apoderó del caminante: Tal vez sea cierto... Pero... Y si gasto el agua de la botella y la bomba no funciona... Dio un paso de fe, cerró los ojos y vació el agua dentro de la bomba. Inmediatamente, se aferró de la palanca y comenzó a bombear, bombear y bombear hasta que un débil chorro de agua sucia salió por la llave, y luego más, y más y más limpia... ¿El final? Bueno, tú ya lo puedes imaginar. Muchas personas, vagan por el desierto de este mundo, sedientos de paz, amor y seguridad. Vanamente intentan satisfacer su sed con momentos de placer pasajero, pero la sed continúa. Cristo y su agua de vida eterna están allí, frente a ti, y necesitas sólo un paso de fe para quedar satisfecho. Es un intercambio donde tú quedas vacío, como aquella botella y entonces eres bendecido con ríos de agua de vida eterna. Miles lo han hecho y hoy dan testimonio de que sí funciona. Cree y verás. (Cuando el caminante se retiraba satisfecho, tomó aquella nota y agregó: “No dudes, vacía toda la botella que sí funciona”… y la firmó).